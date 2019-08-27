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İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının çıkış nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Güngör   | 27.08.2019
İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla kurulan sivil ekip, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Çevredeki vatandaşlarla görüşüp kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin çalışmalarına Aydın'dan getirilen kokuya duyarlı köpekler de katıldı.

Ekipler, yangının çıkış noktası yakınlarında iki ayrı bölgede piknikçilerin yaktığı değerlendirilen mangal kömürü izlerine rastladı. Yangının söndürülmeyen mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos Pazar günü çıkan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangın, 53 saat sonra kontrol altına alınmış, yangında yaklaşık 500 hektarlık alan zarar görmüştü.

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