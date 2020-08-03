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İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir site yandı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.

Yusuf Soykan Bal   | 03.08.2020
İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir site yandı Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal /AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.



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