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İzmir'deki hortumda yaralanan 18 kişiden 16'sının tedavisi tamamlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumda yaralanan 18 kişiden 16'sının tedavisi tamamlandı.

Esin Işık   | 12.02.2021
İzmir'deki hortumda yaralanan 18 kişiden 16'sının tedavisi tamamlandı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, dün Çeşme Alaçatı'daki bir şantiye alanında bulunan kule vincinin, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle işçilerin konakladığı konteynerlerin üzerine devrilmesi sonucu 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

İş makineleri ve araçların da zarar gördüğü olaya, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda AFAD İzmir, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Olayda yaralananlardan 16'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü kaydedildi.

AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin alanda çalışmalarına devam ettiği, bölgede meydana gelen maddi zararın boyutunun tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede yaşanan yağışlar neticesinde su baskını meydana gelen 30 adrese ve çöken bir istinat duvarına belediye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle biri ağır hasar alan 3 tekne batarken, bir kule vinç, 2 iş makinesi ve 10 araçta çeşitli derecelerde hasar meydana geldiğine değinildi.

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