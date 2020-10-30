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İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Kemal Karadağ   | 30.10.2020
İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.


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