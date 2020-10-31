Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor
logo
Türkiye

İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 31.10.2020
İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi
İran'da 25 eyalet merkezinde Kovid-19 kısıtlamaları
Kovid-19'u 2 kez yenen genç doktor, hastalarına nefes oluyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 950 bini geçti
Belçika'da mağazalar kapatılıyor

Benzer haberler

İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

AFAD'dan İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi

Aile Bakanlığından çocuklar için 'dijital oyun ve kitap seçme' rehberi

Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi