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Türkiye

İzmir'deki depremde yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Meriç Ürer   | 09.11.2020
İzmir'deki depremde yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İzmir

İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

                    

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar arasında bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nın sarsıntıyla çökmesi ve devrilmesi, sonrasında oluşan toz bulutu yer alıyor.

14 dairesi ve 4 iş yeri bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi kurtulmuştu. Binanın müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A. tutuklanmıştı.

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