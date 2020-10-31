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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olduğunu açıkladı.

Barış Kılıç   | 31.10.2020
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 20.00 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında 4 şiddetinin üzerinde 40 olmak üzere, 615 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, biri boğulma sonucu, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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