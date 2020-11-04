İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.
Ankara
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda yaşamlarını yitiren İzmir 1. Vergi Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan'ın eşi Kadriye (53) ile oğlu Gökdeniz Kaplan (18) için Doğançay Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Hakim Mehmet Kaplan'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de katıldı.
Anne ve oğlunun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aynı apartmanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Belgin Özcan (50) ve 7 yaşındaki torunu Baran Karael'in cenazeleri de Nazilli Devlet Hastanesine getirildi.
Garaj Camisi'nde İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı namaza Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Cenazeler, namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Özcan ile torununun, diş muayenesi için Rızabey Apartmanı'ndaki kliniğe gittikleri sırada depreme yakalandıkları öğrenildi.
Nerrin Erakman'ın cenazesi Kula'da toprağa verildi
Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinin enkazından çıkarılan Nerrin Erakman'ın (58)cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.
Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.
Erakman'ın cenazesi, namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Erakman'ın kanser tedavisi gören eşi Reha Erakman'ın ağustos ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.