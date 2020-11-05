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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Abdullah Doğan   | 05.11.2020
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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