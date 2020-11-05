İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
İzmir
İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.
Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.