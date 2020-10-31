Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
logo
Türkiye

İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 1 kişi kurtarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından bir kişi 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Sergen Sezgin   | 31.10.2020
İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 1 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

İzmir

İzmir'deki deprem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (sağ 2), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde bir bölümü yıkılan Barış Sitesinin enkazında incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra, 1 kişi daha kurtarıldı.

Arama kurtarma ekibi, sabah saatlerinde, ilk iki katı çöken apartmanın zemin katında yer alan marketteki Helim Sarı (62) ile irtibat kurdu. Ekipler bacağı kolona sıkıştığı belirlenen Sarı'yı kurtarmak için uzun süre mücadele etti. 

Sarı, depremden yaklaşık 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Battaniyeye sarılan ve sedyeye alınan Sarı, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

İngilizce öğretmeni Rümeysa Sarı, AA muhabirine, babasının evden markette 5 dakika sürecek küçük bir alışveriş için gittiğini ve o anda depremin meydana geldiğini söyledi. 

Arama kurtarma ekibinin, halen görev yaptığı Diyarbakır'dan geldiğini öğrendiğini de dile getiren Sarı, ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı

İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı

İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı
Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok

Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı

Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı