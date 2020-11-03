Euro
9.92
Dolar
8.47
BIST 100
1,150.60
Altın
1,908.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı - VTR
logo
Türkiye

İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye hüzün dolu anılar kaldı

İzmir'deki depremde en büyük hasarı alan Bayraklı Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 03.11.2020
İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye hüzün dolu anılar kaldı Fotoğraf: Haluk Satır/AA

İzmir

İzmir'deki depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılış anlarıyla hafızalara kazınan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. 

İş makineleriyle gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışması sırasında Düzce'den gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 7 katlı apartmandan geriye kalan eşyaları ayırdı.

Oyuncaklar, albümler, kitaplar, turnuvalarda kazanılan madalyalar gibi manevi değere sahip sayısız eşya, sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay çadırına gönderildi.

Eşyalar arasından çıkan bir fotoğrafın arkasına küçük bir çocuğun eliyle yazılmış "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın aziz varlığımız. Seni çok seviyorum anneciğim." yazılı not dikkati çekti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'

Benzer haberler

İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor

İzmirliler hediyelerle Ayda ve Elif'e koşuyor

İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye hüzün dolu anılar kaldı

Enkaz altında küçük elleriyle hayata kocaman sarıldılar

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek ailesiyle hastanede buluştu

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek ailesiyle hastanede buluştu
İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi

İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum