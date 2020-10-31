İzmir'deki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı.
Ankara
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı.
- İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
- AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
- Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
- TJK İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı
- Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
- Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.