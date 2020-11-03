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İzmir'deki depremde can kaybı 100'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

İsmet Karakaş   | 03.11.2020
İzmir'deki depremde can kaybı 100'e yükseldi Fotoğraf: Ömer Ürer /AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

5 binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.


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