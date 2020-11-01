Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” başlıklı Liderler Zirvesine video mesajla katılıyor Bayraklı’da zemin sıvılaşması nedeniyle ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye

İzmir'deki depremde bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

Depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.

Halil Şahin,Sergen Sezgin,Burak Akay   | 01.11.2020
İzmir'deki depremde bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

İzmir

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.

Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı.

Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi.

Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları yeniden başladı

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları yeniden başladı

İzmir'deki depremde bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları bitene kadar kullanılmayacak

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
Eminevim üyelerine 10 ayda 2,1 milyar TL tasarruf ettirdi

Eminevim üyelerine 10 ayda 2,1 milyar TL tasarruf ettirdi
İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak