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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 22.07.2020
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

Izmir

Alınan bilgiye göre, Kalem Adası açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 sığınmacıyı kurtardı.

Denizköy açıklarında da lastik bot içerisinde geri itilen 17 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





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