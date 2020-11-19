Euro
8.94
Dolar
7.56
BIST 100
1,311.64
Altın
1,858.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki genelgesi doğrultusunda toplu ulaşım sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 19.11.2020
İzmir'de toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

İzmir

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, metro ve tramvayda hafta içi seferleri mevcut seyrinde devam edecek. Hafta sonu ise İzmir Metrosu cumartesi günleri 06.00-06.30 saat diliminde 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 aralığında ise 30 dakikada bir sefer yapacak.

Pazar günleri ise seferler 10.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 06.00-10.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir düzenlenecek.

Düzenleme kapsamında cumartesi günleri Karşıyaka Tramvayı'nda seferler, 06.00-06.30 aralığında 10 dakikada bir; 06.30-20.00 aralığında 7,5 dakikada bir yapılacak.

Konak Tramvayı'nda seferler 06.00-07.00 diliminde 7,5 dakikada bir; 07.00-20.00 aralığında 6 dakikada bir olacak şekilde düzenlendi. Pazar günleri 06.00-10.00 saat diliminde, iki hatta da seferler 30 dakikada bir yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri; iki hatta da 20.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer olacak.

İZBAN ve İZDENİZ seferleri

TCDD-İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'da 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak kısıtlama nedeniyle her iki gün saat 20.00'den itibaren son sefere kadar 24 dakikada bir işletim yapılacak. Bu saatler dışında ise normal işletim düzeni uygulanacak.

İZDENİZ gemilerinin hafta içi ve cumartesi günleri saat 20.00'ye kadar mevcut sefer tarifeleri aynen devam edecek. Cumartesi günleri 20.00-23.00, pazar günleri 07.00-10.00 ve 20.00-23.00 saat dilimlerinde Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında yolcu gemisi; Bostanlı-Üçkuyular hattında araba vapuru, birer saat arayla sefer yapacak.

ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri normal sefer düzenlerine devam edecek; ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılabilecek.

Toplu ulaşımdaki yeni düzenleme kısıtlama kararları boyunca geçerli olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız
Vali Köşger: İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

Benzer haberler

İzmir'de toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

İzmir'de toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

Ebeveynlere 'şiddet içerikli oyunlara karşı' uyarılar

Koronavirüs sürecinde Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor

Kovid-19'u yenen Yürekli: İyileşmemin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen halen oksijen takviyesi alıyorum

Kovid-19'u yenen Yürekli: İyileşmemin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen halen oksijen takviyesi alıyorum
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi

Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor

Kovid-19 nedeniyle mahkumları izne çıkan cezaevinde üretimi personel sürdürüyor