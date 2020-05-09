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İzmir'de telef olmuş hayvanın görüntüsünü paylaşan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya hesabından telef olmuş sokak hayvanının görüntüsünü paylaşan M.C, yakalandı.

Mustafa Güngör   | 09.05.2020
İzmir'de telef olmuş hayvanın görüntüsünü paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Izmir

İzmir'de sosyal medya hesabından telef olmuş sokak hayvanının görüntüsünü paylaşan M.C, yakalandı.

Menderes ilçesinde yaşayan M.C, sosyal medya hesabından telef olmuş bir hayvanın görüntüsünü "yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazısıyla paylaştı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepki göstermesi üzerine paylaşımını silen M.C, hesabını da kapattı.

İhbar üzerine Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda, birkaç gün önce telef olmuş bir kediyi gördüğünü, ilgi çekmek için fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını söylediği iddia edildi.

Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmada, sosyal medyada yazdığı gibi hayvanın yakılması olayının gerçekleşmediğini, hayvanın telef olmasının üzerinden süre geçmesi nedeniyle bu görüntülerin oluştuğunu tespit etti.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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