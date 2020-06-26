İzmir'de şişme deniz oyuncağıyla sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı
İzmir'in Dikili ilçesinde şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkardı.
İzmir
İzmir'in Dikili ilçesinde şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti.
7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni kurtaran ekipler, yüzerek onları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesini de başka bir bota aldı.
Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.