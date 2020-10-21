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İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Mustafa Güngör   | 21.10.2020
İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Soner P'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.


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