Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

İzmir Dikili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 4 kişi öldü, kaybolduğu değerlendirilen bir kişinin bulunmasına yönelik arama çalışması sürüyor.

Tezcan Ekizler   | 05.01.2020
İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki düzensiz göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İzmir adliye şehitlerini anıyor

Denizlerde son 5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

Denizlerde son 5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 1251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 1251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı