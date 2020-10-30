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İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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İzmir'de polis helikopterlerinin aktardığı görüntüler arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor

Depremin yaşandığı İzmir'de görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait iki helikopterin aktardığı görüntülerle arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek veriliyor.

Kemal Karadağ   | 30.10.2020
İzmir'de polis helikopterlerinin aktardığı görüntüler arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor

Ankara

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından iki helikopteri bölgede görevlendirdi.

Helikopterlerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezlerine gönderdiği görüntülerle arama-kurtarma çalışmaları takip ediliyor.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait hava araçları bölgeye görevlileri taşımayı sürdürüyor.

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