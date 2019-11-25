İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.