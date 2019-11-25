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İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Tezcan Ekizler,Meriç Ürer   | 25.11.2019
İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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