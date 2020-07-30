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Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör,Tezcan Ekizler,Efsun Erbalaban Yılmaz   | 30.07.2020
İzmir'de orman yangını Fotoğraf: Yusuf Şahbaz / AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Çevre bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle, dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana da sivil araçların girişi engelledi.

Balçova Barajı yakınlarında çıkan yangının yol açtığı duman İzmir'in birçok noktasından görülebiliyor. 

Yangın bölgesinde veya yakınında yerleşim alanı bulunmuyor. 

Öte yandan İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına 10 arazöz ve 1 dozer ile müdahale ediliyor. 

Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi. 

Balçova'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürerken kentte bulunan Bakan Pakdemirli, helikopterle bölgeye hareket etti. 

Pakdemirli, yangın bölgesinde idari ve yönetim helikopterinden söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Bu arada 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

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