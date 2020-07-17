Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
logo
Türkiye

İzmir'de orman yangını çıktı

Çeşme'deki otluk alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 17.07.2020
İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında 79 bine yaklaşan rakamla yeni rekor kırıldı
Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
DSÖ'den Afrika ülkelerine 'Kovid-19' uyarısı

Benzer haberler

İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'de orman yangını çıktı

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de orman yangını

İzmir'de yerleşim alanlarına yaklaşan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de yerleşim alanlarına yaklaşan yangın kontrol altına alındı
Minik Halil'in yüzü artık gülüyor

Minik Halil'in yüzü artık gülüyor
Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede yangın

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede yangın