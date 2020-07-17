İzmir'de orman yangını çıktı
Çeşme'deki otluk alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
İzmir
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.