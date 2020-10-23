Euro
9.45
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,902.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi daha öldü

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ali Korkmaz   | 23.10.2020
İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi daha öldü

İzmir

Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavilerine devam edilen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatlarını kaybetti. İki kişinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında en yüksek rakama ulaşıldı
DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış bölgesel OHAL'i zorunlu kılıyor

Benzer haberler

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi daha öldü

İzmir'de metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi daha öldü

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 15 günde 71 kişi öldü

Prof. Dr. Aksun: Metil alkol zehirlenmesi, uzun vadede kalıcı hastalıklara neden oluyor

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 13 günde 67 kişi öldü

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 13 günde 67 kişi öldü
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 günde 63 kişi öldü

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 günde 63 kişi öldü