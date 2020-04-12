Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli “Umut için müzik” konseri düzenliyor - Milano/İtalya
logo
Türkiye

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Orhan Fatih Doğan   | 12.04.2020
İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan/AA

İzmir

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu. Bayraklı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde ise sokakların sakinliğini fırsat bilen başıboş atların yeşil alanlar ve oyun parkında özgürce otlaması dikkati çekti. ( Orhan Fatih Doğan - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İzmir'de sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Bayraklı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde ise sokakların sakinliğini fırsat bilen başıboş atların yeşil alanlar ve oyun parkında özgürce otlaması dikkati çekti.

Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü.

Bu sırada taylar da annelerini emerek kırsal manzaraları şehir meydanına taşıdı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 446'ya ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 899'a yükseldi
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı

Benzer haberler

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu

İzmir'de mahalleye gelen başıboş atlar ilginç görüntü oluşturdu