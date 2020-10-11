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İzmir'de kooperatife 2,5 milyon liralık zimmet soruşturması: 11 gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesindeki Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2017 ve 2018'de 2 milyon 500 bin lirayı zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü.

Şafak Yel   | 11.10.2020
İzmir'de kooperatife 2,5 milyon liralık zimmet soruşturması: 11 gözaltı

İzmir

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Ekipler, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı A.Ç, müdür E.K, hizmet alım personeli A.Ö, ziraat mühendisi H.C.L. ile H.R, D.R, F.A, Z.B, E.Ç, A.M. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 2017 ve 2018'de kooperatifte, 2 milyon 500 bin lirayı zimmetlerine geçirdiği iddia edildi.

Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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