Euro
6.37
Dolar
5.70
BIST 100
98,462.73
Altın
1,510.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Yusuf Soykan Bal   | 01.11.2019
İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde sokakta gezen kedi yavrusunun tekmelenerek öldürüldüğü görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. 

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.T (26) olduğu tespit edildi.

Adresinde gözaltına alınan şüphelinin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Dün, sosyal medyada yayınlanan kedi yavrusunun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı