Euro
8.89
Dolar
7.49
BIST 100
1,107.29
Altın
1,956.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyudaki gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye başvurdu, kuyuda olduğu belirtilen 3 kişi için de kurtarma çalışması başlatıldı.

Şafak Yel,Ali Rıza Çelebi   | 14.09.2020
İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden 2'si kuyudaki gazdan zehirlendi.

Fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkan 2 kişi, Selçuk Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki 2 kişinin kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye AKS ekipleri sevk edildi. Kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı
İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 27 bin 404 arttı
Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi

İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren iki kişi zehirlendi

Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı

Daskyleion kazısında milattan önce 4. yüzyıldan kalma 'mask' bulundu

Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor

Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor
Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu
Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı