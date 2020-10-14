İzmir'de jandarma ekipleri sahte içki üretenlere göz açtırmıyor
İzmir'de jandarma ekiplerince 1,5 ayda düzenlenen operasyonlarda 18 ton sahte içki ile 18 ton etil alkol ele geçirildi.
İzmir
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'den beri belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarla sahte içki üretenlere göz açtırmadı.
Operasyonlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi ele geçirildi.
18 şüpheliye işlem yapıldı
Gözaltına alınan 18 şüpheliye işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.