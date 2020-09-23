Euro
9.00
Dolar
7.70
BIST 100
1,104.99
Altın
1,886.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de işçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, İzmir'deki bir firmada çalışan üyelerinin baskı ve tehditlerle sendikadan istifaya zorladığını belirterek yapılan hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla ilgili yasal süreç başlattıklarını bildirdi.

Halil Fidan   | 23.09.2020
İzmir'de işçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası

İzmir

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri AŞ'de yürüttükleri örgütlenme çalışması işverence öğrenildiği andan itibaren üyelerinin, baskı ve tehditlerle sendikadan istifaya zorlandığını ifade etti.

İşverenin sendikaya üye olduğunu düşündüğü birçok işçiyi hiçbir gerekçe olmadan 2 aylık ücretsiz izne çıkardığını aktaran Ballı, şunları kaydetti:

"Yıllardır işletme bünyesinde yürütülen işler, örgütlenmemizin duyulduğu gün taşerona verilmesine karar verilmiş, bu bölümlerde çalışan arkadaşlarımız 2 ay ücretsiz izne çıkarma tehdidiyle taşeron şirkette çalışmaya zorlanmış, bunu kabul etmeyen arkadaşlarımız ise işten ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

Arkadaşlarımız anayasal hakkını kullandıkları için açlığa ve işsizliğe mahkum edilmektedir. Yabancı sermayeli bir şirkette yöneticilerin böylesine hukuksuz, insanlık dışı uygulamalarla sendikalaşmanın önüne geçme uğraşı, ülkemiz işçilerini, uluslararası şirketler için ucuz, güvencesiz iş gücü kaynağı olarak görmesine sebep olmaktadır."

Sezai Ballı, üyelerinin haklarını korumak için gerekli mücadeleyi vereceklerini vurgulayarak "Yapılan tüm bu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla ilgili yasal süreçleri başlattığımızın, anayasadan, uluslararası sözleşmelerden ve yasalardan doğan haklarımız ve örgütlü gücümüzle işçilerimizi yabancı sermaye karşısında ezdirmemek için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini kamuoyumuza saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor
Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek
İran'da son 24 saatte 184 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi Bosna Hersek'e örnek olacak

Benzer haberler

Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

Asistan doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

İzmir'de işçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası

FETÖ'nün avukat yapılanmasına 19 ilde operasyon: 55 gözaltı

MHP, İzmir'de 30 ilçede kongre sürecini tamamladı

MHP, İzmir'de 30 ilçede kongre sürecini tamamladı
İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'de ormanlık alanda yangın

'Süslü Kadınlar' bisiklet turunu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi

'Süslü Kadınlar' bisiklet turunu 'Kovid-19' tedbirleri altında gerçekleştirdi