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İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı

İzmir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "güven huzur uygulaması"nda 10 bin 243 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 57 kişi yakalandı, 3 bin 843 iş yeri denetlendi.

Mustafa Güngör   | 16.05.2020
İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 15.00-24.00 saatlerinde 1000 personelle 118 noktada "güven huzur uygulaması" yapıldı.

Polis ekiplerince 2 bin 424 iş yeri kontrol edildi, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten bir iş yerine idari işlem yapıldı.

20 yaş altı 19 kişi, 65 yaş üstü bir kişiye 44 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye de 126 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kontroller esnasında 3 bin 500 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, aranan 10 kişi yakalandı.

Ekiplerce, 4 bin 536 araç kontrol edildi, 1038 araca 470 bin 700 lira ceza kesildi, 256 park ve bahçe ile 65 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Jandarmanın uygulamasına 486 personel katıldı

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "güven huzur uygulaması"na 486 personel katıldı.

Ekiplerce, 6 bin 743 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 6 bin 907 araç ve 1419 işletme kontrol edildi.

20 yaş altı 5 kişiye 1920 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye de 6 bin 272 lira ceza kesildi.

Ekipler, 46 araç sahibine 38 bin 325 lira cezai işlem uyguladı.

Arama kaydı olan 47 kişi yakalandı, 100 mermi, 6 gram metamfetamin ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


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