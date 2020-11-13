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İzmir'de geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için yapılacak geçici barınma merkezine ilk konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Haydar Toprakçı   | 13.11.2020
İzmir'de geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi

İzmir

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya yıkılma tehlikesine karşı kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinin hafriyat çalışmaları tamamlandı. 

Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi.

Çalışmalar tamamlandığında bin konteyner, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.

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