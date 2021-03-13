İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, fırtına nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarılarak kıyıya getirildi.
İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe açıklarında lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine, belirtilen bölgeye gitti.
Ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği kaydedilen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.