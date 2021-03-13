Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, fırtına nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarılarak kıyıya getirildi.

Halil Fidan   | 13.03.2021
İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe açıklarında lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine, belirtilen bölgeye gitti.

Ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği kaydedilen lastik bottaki 34 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti
ABD'deki Kovid-19 aşılamasında 100 milyon rakamına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
AB'nin aşı sertifikasında AB'de onaylı aşılar kabul edilecek
DSÖ: Dünya genelinde 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi

Benzer haberler

İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de fırtınada lastik botla sürüklenen 34 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de lastik botun su almasıyla adada mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı

Kovid-19 kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Avrupa Konseyi'nden 'Avrupa ülkeleri düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumuyor' uyarısı

Avrupa Konseyi'nden 'Avrupa ülkeleri düzensiz göçmen ve sığınmacıları korumuyor' uyarısı