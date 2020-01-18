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İzmir'de, FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı.

Mustafa Güngör   | 18.01.2020
İzmir'de, FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı muvazzaf subay olmak üzere 82 asker hakkında tutuklama kararı çıktı.

Diğer 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, büfe veya kontörlü sabit hatlardan ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 49 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 145 şüpheli yakalanmış, 39'u etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakılmıştı.

Yakalama kararı verilenler arasında 6 F-16 pilotu ile Eskişehir'in Mihalıççık, Tekirdağ'ın Malkara, Denizli'nin Sarayköy ve İzmir'in Karaburun ilçe jandarma komutanları da bulunuyordu.

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