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İzmir'de evlat nöbeti tutan Laçin: Hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti

Terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce dönemin HDP'li yöneticileri aracılığıyla dağa kaçırdığı kızının dönmesi için eylem yapan Mehmet Laçin, fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalıştığı kızına teslim olması için çağrısı yaptı.

Mustafa Güngör   | 12.08.2020
İzmir'de evlat nöbeti tutan Laçin: Hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Terör örgütü PKK tarafından kızı 9 yıl önce dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, fotoğraflarıyla hasret giderdiği kızına teslim olması için çağrısını yineleyip, "Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa babasına inansın. 10 yılı, gençliği, geleceği gitti. Benim hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti. Kızım devletin şefkatli güçlerine teslim olsun." dedi.

HDP İzmir il binası önünde şubattan bu yana evlat nöbeti tutan Laçin, İzmir'in Çiğli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yeniden kızı ve oğullarıyla bir araya geleceği günü hayal ediyor.

Laçin, AA muhabirine, kızının 9 yıl önce anne tarafından akrabalarında kaldığı dönemde HDP'lilere verildiğini, daha sonra teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek, kendisinin evlat nöbetinden kızının haberdar olduğunu ancak anne tarafının baskı yapmasından dolayı teslim olmadığını öne sürdü.

Bir dönem kızının öldüğünü düşündüğünü ancak eski eşinin bir yakını aracılığıyla kızının ölmediğinin kendisine bildirildiğini vurgulayan Laçin, şöyle konuştu:

"Kızımın annesinin ailesi tarafından bana bir haber gönderildi. Dediler ki 'hayır kızın sağ, eski eşinin Diyarbakır'da olmasının sebebi de kızının hayatta olmasından.' Çünkü annesi kızıyla rahat görüşmek için Diyarbakır'da olduğunu söylüyor. Bağlantılar ve rahat ulaşım var. Eski eşim demiş ki 'kızım 3-4 aydan beri babasının evlat nöbetinde olduğundan haberdar. Bu nedenle o duygularla kızım teslim olmak istiyor.' Annesini ikna ederek teslim olmak istiyor. Çünkü kız annesine çok bağlı. Teslim olmasına engel oluyor. Ama ateş düştüğü yeri yakar. Olan kızıma, bana oldu. Mutlu aile tablosu yok oldu."

"Benim hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti"

Laçin, kızının terör örgütüne katılmasıyla ailesinin dağıldığını, yeniden çocuklarını bir araya getirmek için mücadele ettiğini, kızına birçok kez çağrıda bulunduğunu anlattı.

Kızından devlete güvenmesini isteyen Laçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa babasına inansın. Annesini dinlemesin. Kızım bu batakta batıp gidecek. 10 yılı, gençliği, geleceği gitti. Benim hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti. Bari hayatını kurtarsın. Devletin askerine, polisine teslim olsun. Devletin şefkatli güçlerine teslim olsun. Kızım senin yerin mağara değil, senin yerin dağlarda çürümek değil. Senin yerin babanın yanı, ailen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bizim devletimizle asla sorunumuz yok."

Nöbet tutmaya başladığından bu yana umudunun her geçen gün arttığına işaret eden baba Laçin, Kovid-19 sürecinin ardından çocuklarının terör örgütünden kurtulması için nöbet tutan aile sayısının artacağına inandığını sözlerine ekledi.

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