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Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hülya Özmet ve Nurcan Tosun, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Tolga Albay   | 31.10.2020
İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir’de depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir’de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları geceden sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi. 

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