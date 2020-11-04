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İzmir'de deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri sattığı ileri sürülen kişi tutuklandı

İzmir'de deprem bölgesinde yardım kuruluşları ve belediyeler tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Yusuf Soykan Bal   | 04.11.2020
İzmir'de deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri sattığı ileri sürülen kişi tutuklandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazın ve hasarlı binaların çevresinde ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak dükkanında sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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