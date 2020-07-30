İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.
Bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle, dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana da sivil araçların girişi engelledi.
Balçova Barajı yakınlarında çıkan yangının yol açtığı duman İzmir'in birçok noktasından görülebiliyor.
Yangın bölgesinde veya yakınında yerleşim alanı bulunmuyor.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Öte yandan, İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan, 10 arazöz ve bir dozerle müdahale edilen yangının da kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.
Balçova'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürerken kentte bulunan Bakan Pakdemirli, helikopterle bölgeye hareket etti.
Pakdemirli, yangın bölgesinde idari ve yönetim helikopterinden söndürme çalışmalarını koordine ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.