Euro
9.82
Dolar
8.43
BIST 100
1,132.04
Altın
1,889.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi bloklarında kontrollü yıkım işlemi Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları Rıza Bey Apartmanı 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'ın mesajı
logo
Türkiye

İzmir'de bina enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında 'bir umut' bekliyor

İzmir'deki depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'ndan çıkarılan aile fotoğrafları, oyuncaklar, çocuk kıyafetleri ve mutlu anıları hatırlatan eşyalar, Türk Kızılay ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Efsun Erbalaban Yılmaz,Mehmet Emin Mengüarslan,Orhan Fatih Doğan   | 02.11.2020
İzmir'de bina enkazından çıkan eşyalar Kızılay çadırında 'bir umut' bekliyor

İzmir

İzmir'deki depremin ardından yerle bir olan Emrah Apartmanı'ndan geriye kalan çok sayıda eşya, hayata tutunabilen sahiplerini Türk Kızılay çadırında bekliyor.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in sağ kurtarıldığı Emrah Apartmanı'nda bulunan eşyalar, arama kurtarma ekipleri tarafından Türk Kızılay ekiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay yetkilileri, ziynet eşyaları, cüzdanlar gibi maddi değeri bulunan eşyaları kayda alarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin kurtardığı eşyalar ise bölgede kurulan Kızılay çadırına depolandı.

Mutlu bir doğum günü partisinde çekilmiş aile fotoğrafı, albüm, oyuncak bebek, çocuk kıyafetleri, okul kitapları, yıllarca yemeklerin piştiği tencereler, ayakkabılar ve daha birçok eşya, hayatta kalan sahiplerini beklemek üzere çadırdaki yerlerini aldı.

"Hiçbir eşyaya çöp gözüyle bakmıyoruz"

Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürü Gökhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırdaki eşyaları depremzedelere ulaştırmak istediklerini söyledi.

Çadırda 15 Türk Kızılay gönüllüsü ile eşyaları kategorilerine göre tasnif ettiklerini belirten Şimşek, altın gibi değerli madenleri, paraları ve ziynet eşyalarını İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini kaydetti.

Şimşek, manevi değeri olan diğer eşyaları ise Türk Kızılay çadırında beklettiklerini dile getirerek, "Burada bir evde bulunması gereken her türlü eşya var. Biz burada hiçbir şekilde hiçbir şeye zaiyat, çöp gözüyle bakmıyoruz. Uygun şekilde tasnif edip ailelere ulaştıracağız." dedi.

Gökhan Şimşek, çalışmalara yeni başladıklarını, eşyaların tasnif ve teslim sürecine, ilgili bakanlık yetkililerin de dahil olacağını sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Üniversiteli genç kız derslerine yardımcı olduğu çocukla enkazdan kurtarılmasını anlattı

Bakan Dönmez: İzmir'de hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı

Bakan Dönmez: İzmir'de hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba

Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba
Hassas burunlarıyla enkaz altındakileri hayata bağlıyorlar

Hassas burunlarıyla enkaz altındakileri hayata bağlıyorlar