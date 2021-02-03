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İzmir'de 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 03.02.2021
İzmir'de 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal/AA

İzmir

İddiaya göre, Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bazı bina sakinleri, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken bazıları da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Eşinin, M.K'den daha önce de şikayetçi olduğu ancak şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.


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