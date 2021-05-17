Euro
10.12
Dolar
8.32
BIST 100
1,454.25
Altın
1,867.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir ve Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Halil Fidan,Sabri Kesen   | 17.05.2021
İzmir ve Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

İzmir/Muğla

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunan unsurların bir grup sığınmacıyı Türk kara sularına bıraktığı Sahil Güvenlik uçağıyla tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen botla iki can salındaki 32 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 11 kişiyi, bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek
Dünya genelinde 1 milyar 470 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İzmir ve Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

İzmir ve Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

Denize sıfır Roma hamamı aslına uygun restore ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı

İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
Baharın müjdecisi Hıdırellez renkli ritüellerle yaşatılıyor

Baharın müjdecisi Hıdırellez renkli ritüellerle yaşatılıyor