İzmir ve Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı karaya çıkarıldı.
İzmir/Muğla
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Yunan unsurların bir grup sığınmacıyı Türk kara sularına bıraktığı Sahil Güvenlik uçağıyla tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen botla iki can salındaki 32 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
MuğlaSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 11 kişiyi, bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.