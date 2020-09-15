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İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ve Karaburun ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı.

Ali Korkmaz   | 15.09.2020
İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içindeki 11, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salındaki 37 sığınmacının kurtarıldığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında da can salı içindeki 19 sığınmacının Sahil Güvenlik botu tarafından karaya çıkarıldığı bildirildi.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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