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İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle oluşan enkazların etrafında ve bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturulmamasını istedi.

Ali Korkmaz   | 31.10.2020
İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti. 

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır." ifadelerini kullandı.

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