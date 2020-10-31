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İzmir’de deprem sonrası Bayraklı Manavkuyu'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle evlerinde kalamayanların konaklayabilecekleri tesisleri duyurdu.

Ali Korkmaz   | 31.10.2020
İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan barınma ihtiyacı duyanların hangi tesislerde konuk edileceklerini açıkladı.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Ege Üniversitesi Kampüsü'nde iki çadır kent kurulacağını belirten Vali Köşger'in paylaştığı listedeki spor tesisleri ve yurtlar şöyle:

"Bornova Jimnastik Salonu, Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu, Buca Spor Salonu, Karşıyaka Kapalı Tenis Kortları, Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi, Yörük Ali Efe Yurdu, Bornova Erkek Yurdu, Gazi Umur Bey Yurdu, Ensar Vakfı Karabağlar Kız Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı Mehmet Eker Öğrenci Yurdu, TÜGVA Çamdibi Yurdu, TÜGVA Evka-3 Yurdu, TÜGVA Mevlana Yurdu, Mevlana Hasan Tahsin Yurdu."

Vali Köşger, İzmirlilerin konuk edileceği 14 otelin de ismini paylaştı.

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