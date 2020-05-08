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İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kepenkler 11 Mayıs'ta açılacak

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerleri 11 Mayıs’tan itibaren kontrollü olarak hizmet vermeye başlayacak.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 08.05.2020
İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kepenkler 11 Mayıs'ta açılacak

İzmir

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşıdaki iş yerlerinin 11 Mayıs’tan itibaren kontrollü olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Girgin yaptığı yazılı açıklamada, Kemeraltı'nda İzmir Büyükşehir ve Konak belediyesinin desteğiyle tüm hijyen tedbirlerinin alındığını belirtti.

Salgın başlayınca halk sağlığını ön planda tutarak kepenk indirdiklerini vurgulayan Girgin, "11 Mayıs için aldığımız karar, esnafımızın yoğun talebi üzerine aldığımız tavsiye ve temenni kararıdır. Dileyen esnafımız açar, istemeyen açmaz. Pandeminin geçmediğini biliyor ona göre de önlemlerimizi alıyoruz. Büyükşehir ve Konak belediyelerimiz her akşam cadde ve sokaklarımızı yıkayıp sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Esnafımız da maske ve dezenfektanlarla ziyaretçilerini karşılayacak, gerekli özeni en üst düzeyde gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kemeraltı’nın bu süreçte zor günler geçirdiğini, alınan tedbirlerle çarşının yavaş yavaş eski günlerine döneceğine inandığını belirten Girgin, şunları kaydetti:

"Dünyayı sarsan Kovid-19 salgınında Kemeraltı esnafı halk sağlığını korumak adına büyük duyarlılık gösterip inisiyatif kullanarak 2 ayı aşkın süre kepenk kapattı. İşini, aşını bir kenara bırakan esnafımız hiçbir geliri olmadığı için çok zor günler yaşadı, halen de yaşıyor. Açmadıkları dükkanlarının kiraları, faturaları, vergi, sigorta ödemeleri üst üste geliyor. Bu zor süreci hep birlikte, ele ele vererek aşacağız diye düşünüyoruz. Kemeraltı esnafı olarak İzmirlilere 'gelin çarşıda saatlerce gezin, dolaşın.' demiyoruz. Eksiklerinizi, her türlü ürünü uygun fiyatlarla rahatlıkla bulabileceğiniz Kemeraltı esnafından karşılama çağrısı yapıyoruz."

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