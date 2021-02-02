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İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında sel meydana geldi
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İzmir sel felaketiyle karşı karşıya

İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların bir çoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken, bazılarının ise suda kaldığı görüldü.

Yusuf Soykan Bal   | 02.02.2021
İzmir sel felaketiyle karşı karşıya Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İzmir'de sağanak su birikintilerine neden oldu

İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. ( Yusuf Soykan Bal - Anadolu Ajansı )

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentin bazı noktalarında biriken su kaldırım seviyesini aştı.

Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında bekleyenler, duraklara su dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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