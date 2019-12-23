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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 68 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Meriç Ürer   | 23.12.2019
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla yakalanan 68 şüpheliden 1'i hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle ifadesi alınmak üzere iptal edildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 67 şüpheliden itirafçı konumundaki 4 kişi adli kontrol, 63'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

63 şüpheliden 43'ü tutuklanırken 20 şüpheli, mevcut delil durumu, hakimlik önündeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

20 şüpheli firari konumda olup aranırken muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.

Olayın geçmişi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtilmişti.

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