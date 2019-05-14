Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.03
BIST 100
87,582.36
Altın
1,296.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP'nin İBB Adayı İmamoğlu, Şirinevler Pazarında açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Türkiye

İzmir merkezli FETÖ operasyonları: 14 gözaltı

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik tespit edilen 18 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Esra Hacıoğlu   | 14.05.2019
İzmir merkezli FETÖ operasyonları: 14 gözaltı

İzmir

İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında gazeteci, avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan, İzmir, Manisa, Antalya, Gaziantep ve Tekirdağ'da yürütülen soruşturmada da Bank Asya hesaplarında hareketlilik görünen ve aleyhlerinde beyan bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlar sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 tutuklama talebi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 tutuklama talebi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 137 tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına operasyonda 18 şüpheli yakalandı

FETÖ soruşturmasında 15 asker ve 16 öğretmen için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 15 asker ve 16 öğretmen için gözaltı kararı
FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ sanıkları hesap veriyor
Afet ve yangında hayat, kalede ise takımını kurtarıyor

Afet ve yangında hayat, kalede ise takımını kurtarıyor