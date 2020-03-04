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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması: 31 gözaltı kararı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yusuf Soykan Bal   | 04.03.2020
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması: 31 gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan “Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme” sınavlarındaki usülsüzlük iddialarıyla ilgili 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis memuru, 1 komiser ile Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 işadamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve çeşitli mesleklerden toplam 31 şüpheliyi yakalamak üzere İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.




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